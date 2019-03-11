ليبيا – قال آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة إن منفذ امساعد الحدودي مع مصر يحتاج لقبضة أمنية قوية من أجل الحد من الظواهر المختلفة كالتهريب والهجرة غير الشرعية وغيرها.

بورقعة أكد في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد أن منفذ امساعد الحدودي على الجانب الليبي يعاني من بعض الارتباكات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية فيه فضلاً عن الخلل الذي يسببه تزاحم وكثرة الأجهزة الأمنية بالمنفذ بالرغم من محاولات مدير أمن المنفذ من تسيير العمل بالصورة المثلى.

وأوضح آمر منطقة طبرق العسكرية انه قد تم الاتفاق على تسليم بوابة السلام إلى القوات المسلحة بغية تشديد القبضة الأمنية فيها والحد من الظواهر غير السوية التي تحدث فيها.

وأضاف اللواء بورقعة أنه قد تم الاتفاق مع الأجهزة الأمنية المختلفة كمركز شرطة الجغبوب ومكتبي الاستخبارات والمباحث الجنائية على ضرورة تشديد القبضة الأمنية في منفذ الجغبوب سيواء الحدودي الذي يبعد 420 كيلومتر جنوب طبرق.

اللواء بورقعة قال إن ثمة تعليمات صادرة من القيادة العامة للجيش بضرورة التركيز على تشديد القبضة الأمنية في منطقة طبرق بكونها منطقة حدودية حيث إن القبضة الأمنية في طبرق يجب أن تكون في أقصى شدتها.

وأرجع آمر منطقة طبرق العسكرية سبب عدم افتتاح منفذ الجغبوب إلى اختلاف الطبيعة بينه وبين منفذ امساعد وكذلك لاختلاف الموقع الجغرافي بين الجغبوب وامساعد واتصالهما بالحدود المصرية.

آمر منطقة طبرق العسكرية أشار إلى أن الوحدات الأمنية تتابع مهربي البشر والمخدرات والأدوية حيث تم ضبط مجموعة كبيرة من المهربين بحوزتهم كميات كبيرة من الأدوية والسلع والمجوهرات كانت تجري محاولة تهريبها.