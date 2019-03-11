ليبيا – قام أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية بالتوجه إلى مدينة مزدة الاسبوع الماضي من أجل معاينة مكان الانفجار الذي أدى لوفاة أحد المواطنين بالمدينة.

إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات أكدت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها على أنه من خلال معاينة المكان اتضح أن المدينة مليئة بالمخلفات الحربية المنتشرة بشكل عشوائي وتشكل خطر كبير يهدد حياة المواطنين داخل المدينة.

ومن خلال توصيات رئيس هيئة السلامة الوطنية سيتوجه مدير إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بالهيئة رفقة فريق متكامل من أجل تجميعها وإتلافها.

وأعربت الإدارة عن تمنياتها للجميع الصحة والسلامة ومزيد من البذل والعطاء من أجل سلامة الوطن والمواطن. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.