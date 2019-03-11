النمسا – كشفت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، لصحيفة “كوميرسانت” كيف وأين ومتى تعرفت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى وزير خارجيته سيرغي لافروف.

وأبلغت الوزيرة كنايسل الصحيفة الروسية، بأن لقاءها الأول مع الرئيس بوتين حصل حينما كانت تعمل في مهنة المتاعب. وقالت: “التقيت لأول مرة بفلاديمير بوتين، عندما كنت أعمل صحفية في عام 2001″.

وذكرت أن ذلك كان على هامش أول اجتماع للرئيس الروسي مع نظيره الأمريكي جورج دبليو بوش، في ليوبليانا.

وأضافت أنها تبادلت أيضاً الآراء والحديث بعد ذلك مع الرئيس الروسي في مناسبات أخرى، لأنه لو لم تتوطد علاقتها الشخصية معه، ما كان ليقبل دعوتها لحضور حفل زفافها.

وبالإضافة إلى ذلك، تحدثت كنايسل عن العلاقات الشخصية الجيدة التي تربطها أيضا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وشرحت قائلة:”حتى أنني سأقول أنه بعد غداء مشترك، عندما أشعل لافروف سيجارة، دخنت أيضاً سيجارة معه. لا أعرف ما إذا كان ذلك صحيحا، ولكن في خدمة البروتوكول أخبروني أن هذه كانت الحالة الوحيدة، أو النادرة، عندما قام أحد النزلاء بالتدخين معه. ولاحظنا هنا في فيينا أننا ندخن سيجارتين معا وأكثر من مرة- وهذا ما يربط أيضا”.

جرى عقد زفاف كنايسل على رجل الأعمال، فولفغانغ ميلينغر، في أغسطس من العام الماضي. وقد أمضى الرئيس الروسي ساعة واحدة فقط في حفل الزفاف هذا. خلال هذا الوقت، قام الرئيس بوتين برفع نخب العروسين باللغة الألمانية، والرقص مع الوزيرة، وتقديم الهدايا للعروسين وهي لوحة ذات منظر ريفي، ومستخرج زيت قديم، وسماوار تولا لتحضير الشاي. كما كتب أيضا تمنياته للعروسين بالرفاه والبنين على غطاء محرك سيارة كنايسل وزوجها. ومؤخرا، تم بيع هذه السيارة التي خطّ عليها الرئيس الروسي تمنياته في مزاد علني بقيمة 20 ألف يورو.

المصدر: نوفوستي