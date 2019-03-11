حطام طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، جنوب شرق أديس أبابا، إثيوبيا، 11 مارس 2019.

أثيوبيا – لقي سيباستيانو توزو، وزير الحكومة المحلية في جزيرة صقلية الإيطالية للتراث الثقافي مصرعه، أمس الأحد، جراء تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز “بوينغ 737”.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن توزو كان على متن هذه الطائرة إلى جانب 7 إيطاليين آخرين.

وأشارت إلى أن الوزير، وهو عالم آثار معروف وبروفيسور في علم المتحجرات بإحدى جامعات نابولي، كان متوجها إلى كينيا برفقة 3 متطوعين في إطار مشروع لمنظمة اليونيسكو.

وكان توزا يرأس الدائرة البحرية للمنطقة، وقام بعدد من الاكتشافات الأثرية في جزيرة بانتليريا الواقعة في مضيق صقلية والتي أكدت دور هذه الجزيرة كتقاطع هام لطرق التجارة القديمة في البحر المتوسط.

وفي جمهورية سلوفاكيا أفاد نائب برلمان البلاد، أنطون غرنكو، بمصرع زوجته وابنه وابنته جراء تحطم الطائرة الإثيوبية التي سقطت بعد دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا متجهة إلى نيروبي.

وكتب النائب على صفحته في فيسبوك: “أفيد بحزن كبير بأن زوجتي العزيزة بيانكا وأبني مارتين وابنتي ميخالا لقوا مصرعهم جراء الكارثة الجوية في أديس أبابا… وكل من كان يعرفهم، خصصوا ذاكرة هادئة لذكرهم”.

كما قتلت جراء الكارثة مواطنة سلوفاكية أخرى كانت تعمل في إحدى المنظمات الإنسانية الدولية.

وعبر الساسة السلوفاكيون عن تعازيهم لأقرباء الضحايا.

ولقي 157 شخصا أمس الأحد في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأحد، وذلك بعد مرور 6 دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

المصدر: نوفوستي