ليبيا – إستقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين أمس الأحد مستشار الرئيس الفلبيني لشؤون العمالة الفلبينية عبدالله مامو والوفد المرافق له.

الأمين إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل مستجدات ملف استجلاب العمالة الفلبينية وتسهيل عودتهم للعمل في ليبيا،مشيراً إلى تحسن الأوضاع الأمنية بشكل ملحوظ داخل ربوع ليبيا وخصوصا طرابلس.