ليبيا – إستقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين أمس الأحد مستشار الرئيس الفلبيني لشؤون العمالة الفلبينية عبدالله مامو والوفد المرافق له.
الأمين إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل مستجدات ملف استجلاب العمالة الفلبينية وتسهيل عودتهم للعمل في ليبيا،مشيراً إلى تحسن الأوضاع الأمنية بشكل ملحوظ داخل ربوع ليبيا وخصوصا طرابلس.
وجدد الوزير دعوته من خلال مستشار الرئيس وزير العمل الفلبيني لزيارة ليبيا في إطار ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن جانبه،أكد مامو على النتائج الإيجابية التي أسفرتها زيارته الأولى،مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين.