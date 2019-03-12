فنزويلا – صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الإثنين، مدعومة باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده “أوبك +”، واستمرار التوترات في فنزويلا.

وتشهد فنزويلا (تنتج 1.1 مليون برميل نفط يوميا)، توترا متصاعدا منذ 23 يناير/ كانون الأول الماضي، إثر زعم رئيس البرلمان خوان غوايدو، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وبحلول الساعة (08:06 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.79 بالمائة أو 52 سنتا إلى 66.27 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.96 بالمائة أو 54 سنتا، إلى 56.62 دولارا للبرميل.

وتقود “أوبك +” المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، اتفاقا لخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ تنفيذه مطلع 2019 ويستمر 6 شهور.

الأناضول