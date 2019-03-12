الولايات المتحدة – ترغب أمريكا في زيادة تمويل برامج تقديم المساعدات العسكرية إلى الدول المحيطة بروسيا، بما في ذلك أوكرانيا وجورجيا، من ضمن مساعداتها العسكرية للبلدان الأجنبية.

ورد هذا البند في مشروع ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية للسنة المالية 2020، التي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل.

ووفقا للبيانات المنشورة بشأن البرنامج الأول، من المخطط تخصيص 100 مليون دولار لبرنامج تعليم وتدريب جيوش الدول الأجنبية، أي أكثر بـ 5 ملايين دولار عن العام الماضي. ومن هذا المبلغ، سيتم إنفاق 26.4 مليون دولار على تدريب جيوش دول أوروبا وأوراسيا ، لأنه من الضروري مواجهة “تأثير روسيا وعدوانها” (هذه الصيغة الثابتة تستخدم في مشروع الميزانية عدة مرات عبر مجموعة متنوعة من البرامج).

والمتلقون لهذه المساعدات هم أوكرانيا وجورجيا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وتركيا.

البرنامج الثاني (“تمويل القوات العسكرية الأجنبية”) أكبر من البرنامج الأول بكثير: تطلب الإدارة أكثر من 5.3 مليار دولار له، أي بزيادة 23.9 مليار عما كان عليه قبل عام.

ففي أوروبا، ستتلقى هذه المساعدات المالية بشكل أساسي أوكرانيا وجورجيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وجميعها دول سوفيتية سابقة. ومن المزمع تخصيص 75 مليون دولار لدول أوروبا وأوراسيا، وأكثر من 5 مليارات دولار لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (لمواجهة الجماعات الإرهابية وإيران).

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن استخدام جزء من هذه الأموال لمساعدة الدول التي تقوم بتحديث جيوشها والتخلي عن المعدات العسكرية الروسية والأسلحة السوفيتية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية سابقا، أنها ستخصص ما مجموعه 661 مليون دولار للبرامج المعادية لروسيا.

المصدر: نوفوستي