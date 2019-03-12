ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 12 شخصا

ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 12 شخصا

البرازيل – أعلنت السلطات البرازيلية، يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي تسببها تساقط أمطار غزيرة في البلاد، إلى 12 شخصا.

وأفاد بيان صادر عن مركز حالات الطوارئ في مدينة ساو باولو، أن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء الفيضانات في ساو باولو ومحيطها، وأن 6 أشخاص أصيبوا بجروح.

وأضاف البيان أن الفيضانات تسببت في قطع العديد من الطرقات.

ودعا حاكم ولاية ساو باولو، جواو دوريا، المواطنين إلى التزام بيوتهم وعدم خروجهم إلا للضرورة.

وكانت مديرية الإطفاء قد أعلنت الاثنين، أن 11 شخصا لقوا حتفهم جراء الفيضانات.

هذا وتوقعت مراكز الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يوم الأحد الماضي.

المصدر: وكالات