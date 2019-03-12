أبوظبي – ارتفعت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الثلاثاء، بالتزامن مع صعود أسعار النفط، فيما هبطت 3 أسواق أخرى لكن بنحو محدود.

وبحلول الساعة (14:03 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو / أيار بنسبة 0.65 بالمئة أو ما يعادل 43 سنتاً، إلى 67.01 دولارا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أبريل / نيسان بنسبة 0.81 بالمئة أو ما يعادل 46 سنتاً، إلى 57.25 دولارا للبرميل.

وجاءت الكويت في مقدمة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الأول بنسبة 0.34 بالمئة إلى 5601 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيس بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4749 نقطة، وربح المؤشر العام نحو 0.27 بالمئة إلى 5304 نقطة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.28 بالمئة إلى 15139 نقطة، وسط عمليات شرائية للمؤسسات المحلية والعربية.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.25 بالمئة إلى 2598 نقطة، بدعم مكاسب أسهم كبرى مثل “إعمار العقارية” و”إعمار مولز” و”الإمارات دبي الوطني” و”دبي للاستثمار”.

فيما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي مع هبوط مؤشرها العام بنحو 0.18 بالمئة إلى 4861 نقطة، مع انخفاض سهمي “أبوظبي الأول” و”اتصالات”.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.23 بالمئة إلى 8446 نقطة، على إثر مكاسب الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والإسمنت.

وارتفعت بورصة الأردن بنحو 0.12 بالمئة إلى 1987 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع المالي والصناعي بنحو 0.22 بالمئة و0.02 بالمئة على التوالي.

في المقابل، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1405 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك بنسبة 12.3 بالمئة مع تراجع “البحرين والكويت” بنسبة 2.04 بالمئة و”مصرف السلام” بنسبة 1.03 بالمئة.

وهبطت بورصة مسقط هامشياً بنسبة 0.07 بالمئة إلى 4082 نقطة، مع تراجع أسهم مثل “أريدو” بنسبة 1.2 بالمئة و”الأنوار للسيراميك” بنسبة 1.15 بالمئة و”الأنوار القابضة” بنسبة 1.12 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 0.34 بالمئة إلى 5601 نقطة.

مصر: بنسبة 0.28 بالمئة إلى 15139 نقطة.

دبي: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 2598 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.23 بالمئة إلى 8446 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.12 بالمئة إلى 1987 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.18 بالمئة إلى 4861 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1405 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 4082 نقطة.