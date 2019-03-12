نيويورك – حذرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، في كلمة أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء، من مواجهة “الفوضى” في الأماكن المقدسة في فلسطين.

وقالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية بأن تطبيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو الطريق الوحيد للسلام.

من جهة أخرى، قالت موغريني إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم “أونروا”، مشددة على أنه لا يمكن تحمل الفوضى الناجمة عن إنهاء عملها.

وتعاني “أونروا” من أزمة مالية خانقة بعد وقف الولايات المتحدة للمبالغ التي كانت تخصصها لصالح دعم ميزانيتها، ما دفع المؤسسة الدولية لإطلاق نداء لجمع التبرعات تجنبا لتوقف أو تعثر خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين، في غزة والضفة والقدس والأردن وسوريا ولبنان.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد أعلنت في شهر أغسطس 2018، أن بلادها لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى “الأونروا”.

المصدر: وكالات