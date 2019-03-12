بروكسل – أدرج الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، دولتين خليجيتين وهما الإمارات وسلطنة عمان إضافة إلى 8 دول أخرى على قائمة الدول والمناطق غير المتعاونة في القضايا الضريبية.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، قائمة الأنظمة القضائية غير المتعاونة في القضايا الضريبية، وأضاف إليها كل من: أروبا، بربادوس، بليز، برمودا، دومينيكا، فيجي، جزر مارشال، سلطنة عمان ، الإمارات، فانواتو.

لتشمل بذلك القائمة الآن 32 دولة. وقال الاتحاد في بيان، إن هذه الأنظمة القضائية لم تف بالالتزامات التي قطعتها للاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي المتفق عليه.

المصدر: RT