تركيا – حقق الاقتصاد التركي خلال العام الماضي 2018، نموا بنسبة 2.6 بالمئة.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء، فإن الاقتصاد التركي شهد في الربع الأخير من العام الماضي، انكماشا بنسبة 3 بالمئة.

وأشارت المعطيات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، زاد بنسبة 19.1 بالمئة، وبلغت قيمته الإجمالية 3 تريليون و700 مليار و989 مليون ليرة تركية.

وأضافت المعطيات أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة ارتفع خلال العام المنصرم بنسبة 1.3 بالمئة، وكذلك قطاع الصناعة بنسبة 1.1 بالمئة، وقطاع الخدمات بنسبة 5.6 بالمئة.

ولفتت هيئة الاحصاء التركية أن القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات، تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 1.9 بالمئة.

وبلغ متوسط دخل الفرد بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، 45 ألفا و463 ليرة تركية (9 آلاف و632 دولار أمريكي).

الأناضول