‍‍‍‍‍‍ليبيا – نوّهت بعثة الأمم المتحدة أن الخبر اليقين حول نشاطات وعمل البعثة يصدر أولاً من البعثة عبر رئيسها وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أو عبر مكتبها الإعلامي من خلال تصريحات إعلامية تنشر على صفحة البعثة على الإنترنت أو عبر مواقعها الرسمية على شبكات التواصل الإعلامي.

البعثة الأممية بيّنت في تغريدة لها عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي” تويتر” أن أخباراً انتشرت في الآونة الأخيرة حول تفاصيل تتعلق بالملتقى الوطني بما فيها المكان والزمان وغيرها من التفاصيل وعادة ما تكون هذه الأخبار نقلاً عن مصدر مسؤول في البعثة أو من مصادر مقربة منها.

وحثّت البعثة الليبيين على عدم الأخذ بمثل هذه الأخبار والتي تهدف بقصد أو دون قصد إلى التشويش على الجهود الدؤوبة والصادقة الهادفة إلى جمع الليبيين حول رأي غالب لإنهاء الانسداد السياسي والمضي قدماً نحو بناء الدولة القوية القادرة والفاعلة.

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