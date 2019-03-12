ليبيا – استناداً إلى قيام المؤسسين والمكتتبين بالاكتتاب في رأس ماله ، أعلنت اللجنة التأسيسسة لمصرف التمويل الإسلامي لجميع المساهمين عن موعد الإجتماع الأول للجمعية التأسيسية .

وفي كتاب تحصلت المرصد على نسخة منه ، أعلنت اللجنة أن الإجتماع تقرر عقده على تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 25 مارس الجاري بمدينة بنغازي في وقت حُدد فيه رأس مال هذا المصرف بـ ” 500 مليون دينار ليبي “.

وقالت بأن الإجتماع يأتي لمناقشة بنود جدول الأعمال وعلى رأسها استعراض إجراءات التأسيس والاكتتاب واختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة قانوناً وتحديد مكافآتهم.

كما سيناقش تعيين هيئة الرقابة الشرعية من بين المقيدين بسجل المراقبين بمصرف ليبيا المركزي وتحديد مكافآتهم مع تعيين رئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالمصرف وتحديد مكافأتهم.

ومن المقرر أن يناقش الإجتماع أيضاً اختيار اللجنة الفنية الاستشارية من رئيس وعضوين ممن لديهم خبرة في أعمال المصارف وتحديد مكافآتهم وإختيار مراجعين أثنين من بين المقيدين بالسجل المعد من مصرف ليبيا المركزي وتحديد أتعابهم.

وأكدت اللجنة بأن الإجتماع سيناقش أيضاً اعتماد النظام الأساسي للمصرف مشيرة إلى أنه سيكون صحيحاً بحضور ما نسبته (67 %) من الأسهم المكتتب بها في رأس المال أو ما يزيد عن (50%) من عدد الأسهم للإجتماع في اليوم التالي إذا تعذر في اليوم الأول .

المرصد – متابعات