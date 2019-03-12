ليبيا – ناقش وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس بمقر الوزارة مع الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو ومفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي، آفاق الحل السياسي للأزمة الليبية.

الجهيناوي إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للخارجية أهم المساعي الرامية إلى مساعدة الليبيين على تجاوز الخلافات وإنجاح الحوار ودفع مسار التسوية السياسية.

ونوّه إلى مضمون البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر الذي يشدد على التزام الدول الثلاث بمواصلة جهودهم من أجل الإسهام في دفع الحوار بين الأطراف الليبية بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويعيد إليها الأمن والاستقرار ويساعد على استكمال تنفيذ الاستحقاقات السياسية.

وأكد على مساندة المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وفقا للاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.