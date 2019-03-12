بيروت – فاز الجيش السوري على النجمة اللبناني 1-0، يوم الاثنين على ستاد المدينة الرياضية في بيروت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي 2019.

وسجل باسل مصطفى هدف الفوز الثمين لصالح الجيش في (د.39).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز الوحدات الأردني خارج ملعبه على هلال القدس الفلسطيني 6-2 على ستاد فيصل الحسيني في الضفة الغربية

ورفع الوحدات رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط للجيش ونقطة لهلال القدس، في حين بقي رصيد النجمة خالياً من النقاط.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، نجح نادي الجزيرة الأردني في تحقيق الفوز على ضيفه الكويت الكويتي 1-0.

سجل الجزيرة هدف الفوز الثمين عند (د.59) بواسطة محمود زعترة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز النجمة البحريني على الاتحاد السوري 2-1.

وتصدر النجمة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام الجزيرة، مقابل نقطة لكل من الكويت والاتحاد.

المصدر: وكالات