ليبيا – تعرض عضو مجلس النواب ناصر النعاس عن مدينة الخمس إلى إعتداء جسدي بالضرب المُبرح على يد جماعة مسلحة متعصبة تتمركز بالمدينة !

وكشفت مصادر أمنية من مدينة الخمس في حديث لـ المرصد بأن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي عندما إعترض مسلحون طريق النعاس وأشبعوه ضرباً ولكماً بسبب موضوع لا علاقة شخصية له به ، قبل أن يتدخل بعض الناس لتخليصه وحمايته .

وأضافت المصادر بأن مجموعة تُطلق على نفسها إسم ” إتحاد ثوار الخمس ” هي من إعترضت النعاس وإعتدت عليه بالضرب وأشهرت في وجهه السلاح ، فيما رفض النائب التعليق شخصياً لكن عائلته أكدت صحة وقوع الإعتداء بذات اليوم عبر صفحاتهم الشخصية على فيسبوك .

وعن سبب هذا الإعتداء ، فيعود إلى خبر رغم أنه كان يومها غير مؤكد وتداولته وسائل التواصل الإجتماعي عن تعيين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ، للعميد علي البشتي مستشاراً أمنياً له ورغم ذلك تعرض هذا النائب للضرب .

وفي المقابل ، يتمسك المجلس العسكري الخمس و ” إتحاد الثوار ” بتوجيه إتهامات للبشتي بالقبض عليهم ومطاردتهم عندما كان مسؤولاً أمنياً رفيعاً قبل وبعد مواجهات سنة 2011 ، رغم أنه سُجن في مصراتة وأُطلق سراحه سنة 2018 بأمر من النيابة والمدعي العام العسكري لانتهاء فترة سجنه .

ويُحسب كل من المجلس العسكري الخمس وإتحاد الثوار بالمدينة على مابات يُعرف إصطلاحاً بـ ” تيار المفتي ” أو بقايا الجماعة الليبية المقاتلة ، ولقيادتهما مواقف متشددة وداعمة لمجالس الشورى المتطرفة وعناصر قُتلت في سوريا إضافة لإعتقال النائب العام في طرابلس عناصر أخرى مرتبطة بهم تورطت في عمليات إرهابية بالمنطقة وفي زليتن وحتى في سرت وبنغازي .

وبعد الإعتداء على النعاس ، تهجمت نفس المجموعة على المجلس البلدي الخمس وأغلقته مطالبة إياه بالإحتجاج على قرار تعيين البشتي ، وقد أصدرت البلدية بياناً أعلنت فيه خضوعها وتفهمها لسبب إقدام هؤلاء الأشخاص على إغلاقها دون أن تشير للإعتداء غير المبرر على النائب النعاس .

وفي سياق متصل ، إتصلت صحيفة المرصد بديوان رئاسة مجلس النواب وقد أكد بدوره صدور قرار بتعيين للبشتي وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق لصحيفتنا بأن المستشار عقيلة صالح يقابل كل ليبي يطرق بابه ويعمل على رأب الصدع وتحقيق المصالحة الوطنية ولا إستثناء لديه بين ليبي وآخر يعمل تحت القانون .

المرصد – خاص