فلسطين – ثمن جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، موقف تركيا ودعمها للقضية الفلسطينية، خاصة مدينة القدس.

جاء ذلك في كلمة له في اختتام فعاليات القدس عاصمة الشباب الإسلامي 2018، امس، في أنقرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقدم الرجوب شكره للحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان، على الدعم المباشر للقضية الفلسطينية، ووضع القدس على سلم أولوياته.

وأضاف الرجوب أن برنامج القدس عاصمة الشباب الإسلامي حمل رسالة للعالم أجمع، مفادها أن “فلسطين ليست وحدها في مواجهة الاحتلال، كما ساهم في تسليط الضوء على الكفاح العادل للشعب، من أجل أمنه وحريته”.

والعام الماضي، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول، مدينة القدس المحتلة عاصمة للشباب الإسلامي لعام 2018.

ويتم سنويا اختيار عاصمة للشباب الإسلامي بهدف تعزيز الحوار بين الشباب من مختلف الشعوب الإسلامية .