الولايات المتحدة – خرجت الروسيتان يكاترينا ألكسندروفا وناتاليا فيخليانتسيفا، من الدور الثالث لبطولة “إنديان ويلز” الأمريكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها حوالي 8 ملايين دولار.

وجاء إقصاء ألكسندروفا، على يد السويسرية بيلندا بنشيتش، بخسارتها أمامها بمجموعتين متتاليتين، تفاصيلهما (6-4 و6-2)، فيما ودعت فيخليانتسيفا المنافسات، إثر هزيمتها أمام النجمة الألمانية أنجيليك كيربر، المرشحة الثامنة للقب، بنتيجة (3-6، 6-1 و6-3).

وستلعب بنشيتش في الدور الرابع، مع اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة أولى عالميا، التي تأهلت على حساب الأمريكية دانييلا كولينز، بفوزها عليها بواقع (6-4 و6-2)، فيما ستصطدم كيربر، بالبيلاروسية أرينا سابالينكا، الفائزة على الأوكرانية ليسيا تشرينكو (6-2 و7-5).

المصدر: ria.ru