ليبيا – التقت السفيرة الليبية في سلطنة عمان سنية أبو القاسم غومة يوم الثلاثاء الماضي رئيس هيئة العامة للطيران المدني العُمانية محمد بن ناصر الزعابي .

غومة تلقت بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في عمان الموافقة على البدء في تشغيل خط طيران منتظم بين ليبيا وسلطنة عُمان.

وأشارت السفارة الليبية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تفعيل الاتفاقية المبرمة بين ليبيا وسلطنة عمان عام 2010 بخصوص تنظيم خدمات النقل الجوي والشحن بينهما.

ونوّهت السفارة الليبية في مسقط إلى أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل عملية التنقل وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بين ليبيا وسلطنة عُمان و شرق آسيا.