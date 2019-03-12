ليبيا – أقيمت أمس الإثنين بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإيطالية روما ندوة حول دور المرأة في البلديات والحوكمة المكانية تحت عنوان النساء في البلديات والحوكمة المكانية وتقوية قدرات المجالس البلدية لتعزيز ثقافة احلال السلام تحت إشراف منظمة مينيرفا وبرعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالية.

شارك في الندوة عن الجانب الليبي وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي كل من وزير الحكم المحلي ووزيرة الدولة لهيكلة المؤسسات والسفير عمر الترهوني ومحمد السلاك الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي.

وعن الجانب الايطالي شاركت في الندوة نائبة وزير الخارجية الايطالي لشؤون التعاون ايمانويلا ديل ري ومدير دائرة البحر المتوسط والشرق الأوسط اندريا كتلانو ورئيس منظمة منيرفا المدنية.

ووجه السفير عمر عبدالسلام الترهوني كلمة ترحيب بالوفد الليبي وشكر منظمة منيرفا ووزارة الخارجية الايطالية على الدعم بتنظيم هذه الندوة، مؤكداً على أن حكومة الوفاق قد اتخذت التدابير اللازمة لدعم تمكين المرأة منذ بداية عملها وانشأت مكتب تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ومكاتب للدعم في كافة الوزارات.

الترهوني أضاف أن المرأة الليبية قد لعبت دور مهم في “ثورة 17 فبراير” وساهمت العديد من السيدات الليبيات في المرحلة الانتقالية ابتداءً من الانتخابات الأولى عام 2012 والزمت الأحزاب بأن يتم تناوب المرشحين والمرشحات في القوائم الانتخابية لضمان انتخاب سيدات بالمؤتمر الوطني العام.

وأشار إلى أنه من الناحية الرسمية لا توجد في ليبيا أية معوقات أو تمييز بين الجنسين خصوصاً لممارسة العمل السياسي، مشيراً إلى أن المادة 7 من مشروع الدستور الدائم تنص على المساواة التامة في الحقوق بين المواطنين وحظر كافة انواع التمييز.

من جانبها أكدت نائبة وزير الخارجية لشؤون التعاون على دعم المجالس البلدية في ليبيا وأنه تربطها علاقات تعاون ودعم مع ما يزيد على 20 مجلس بلدي وعلى استعداد للتعاون والدعم من جانب إيطاليا نظراً للعلاقات المميزة مع ليبيا.

كما عقد اجتماع جانبي بين الجانب الليبي ممثلاً بوزير الدولة لهيكلة المؤسسات إيمان بن يونس ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر والناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك وسفير ليبيا لدى ايطاليا عمر عبدالسلام الترهوني والجانب الإيطالي ممثلاً بنائبة وزير الخارجية لشؤون التعاون ومدير دائرة البحر الأبيض والشرق الاوسط بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقد تناولت المحادثات التعاون في مجالات التنمية المكانية بدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والاستفادة من تجربة إيطاليا في الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تسهيل إجراءات التبادل التجاري والاقتصادي من حيث تسريع الإجراءات الجمركية والتواصل بين التجار والفعاليات الاقتصادية بالإضافة إلى تفعيل كافة بنود معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون وإتفاقية دعم وتدريب الحرس البلدي.

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