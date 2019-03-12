ليبيا – اجتمع رئيس جهاز الشرطة القضائية العميد محمود أبوحميدة أمس الاثنين مع القنصل العام التونسي بليبيا توفيق القاسمي والمستشار بالخارجية التونسية معز الوريدي .

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لجهاز الشرطة القضائية وضع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل من الجنسية التونسية حيث قدم رئيس الجهاز درع الشرطة القضائية الى القنصل التونسي تعبيراً منه عن مدى عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين.

وعقب الإجتماع قام القنصل التونسي رفقة رئيس الفرع ومدير ادارة العلاقات بزيارة مؤسستي النساء والجديدة الرئيسي والتقوا بجميع النزلاء التونسيين واطمئنوا على اوضاعهم الصحية والقضائية.

هذا وحضر الإجتماع كل من مستشار رئيس جهاز الشرطة القضائية أيوب الشويخ ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس العقيد فتحي الكوشلي ومدير ادارة العلاقات العامةالعقيد احمد ابوكراع .