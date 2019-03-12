ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعد المريمي أن الملتقى الوطني الجامع الذي ترعاه البعثة الأممية ليس له أهداف محددة لأن الهدف السامي له هو ما يتفق عليه الليبيين خلال الملتقى، متسائلاً عن العراقيل التي قد تعيق عفد المؤتمر الوطني الجامع.

المريمي لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن حوصلة الإجتماعات بين مختلف الأطياف الموجودة في ليبيا سواء القبلية أو المجتمعية قد تصاغ في المؤتمر الوطني.

وقال إن معظم أعضاء مجلس النواب يرحبون بأي وسيلة تتوصل لإتفاق بين الليبيين، منوهاً إلى أنه شخصياً من الداعمين لهذا المؤتمر لإنهاء الانسداد السياسي وحل المشاكل الموجودة التي يعاني منها المواطن لذلك يجب وضع هذه النقاط الأساسية للوصول لإتفاق معين.

وأضاف :” سلامة من خلال اللقاءات التي تمت السنة الماضية وبعدها بين الليبيين ومختلف أطيافهم اتضح ان أهم أمر هو بأن الليبيين يستطيعون الجلوس مع بعضهم والتفاهم فيما بينهم، الاجتماعات التي حصلت سواء الجانب العسكري في القاهرة أو الاجتماعات التي في باريس و باليرمو جميعها داعمة بغض النظر لما توصلت له في ذلك الوقت فمن وجهة نظري أراها داعم جيد”.

عضو مجلس النواب أكد على ضرورة أن يكون هناك تمثيل عادل للقبائل الليبية إن كانت ستتواجد في المؤتمر بإعتبارها نقطة مهمة جداً فيه، مشيراً إلى ضرورة عدم وضع الاتفاق السياسي مرجعيه للمؤتمر لأن مجلس النواب من الناحية الدستورية غير معترف بالاتفاق السياسي لأنه لم يتم تضمينه بالإعلان الدستوري بالتالي تعتبر نقطة من النقاط التي ستعرقل المؤتمر.