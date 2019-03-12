فيينا – ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مدعومة بطلب قوي وتخفيضات إنتاج بقيادة أوبك، لكن حد من المكاسب استمرار تنامي المعروض الأمريكي بينما يحذر المحللون من مخاطر على الاقتصاد العالمي.

وفي الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.92 دولار للبرميل، مرتفعة 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة عن أحدث تسوية لها.

وسجلت عقود خام برنت 66.65 دولار للبرميل، بزيادة سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنه رغم العوامل الاقتصادية المعاكسة ”مازلنا نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار برنت 70 دولارا للبرميل هذا العام وأن يتلكأ غرب تكساس خلفه، ليبلغ متوسطه 59 دولارا للبرميل في 2019.“

وأضاف أن ذلك يرجع لعوامل من بينها الطلب على الديزل البحري المتوقع من العام القادم في إطار قواعد وقود جديدة من المنظمة البحرية الدولية.

رويترز