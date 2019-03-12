العراق – أكد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، اليوم الثلاثاء، إن إيران تستغل الاستثناءات الأمريكية للعراق للالتفاف على عقوبات واشنطن عليها.

وأوضح لـRT أن “الإيرانيين يحاولون تشبيك العراق بالتعاون والتنمية الاقتصادية التي تسعى من خلالها طهران إلى التخلص من العقوبات الأمريكية منها التبادل التجاري الذي قد لا يكون بمنفعة كبيرة على العراق، وأيضا من خلال المناطق الصناعية المشتركة الثلاث على الحدود بين البلدين”.

وأضاف: “تستغل إيران حاجة العراق الاقتصادية والتبادل التجاري، وتستغل أيضا فترات الاستثناء التي تمنحها واشنطن لبغداد للالتفاف على العقوبات”، مبينا أن “طهران تنتظر المزيد من الاستثناءات الأمريكية للعراق والتي ستساعدها على إبقاء التبادل الاقتصادي مع العراق مفتوحا”ً.

المصدر: RT