انجلترا – انضمت بريطانيا إلى قائمة الدول التي فرضت حظرا على طائرة بوينغ “737 ماكس” بعد حاثة سقوطها في إثيوبيا، ومنعت لندن اليوم الطائرات من هذا الطراز من التحليق عبر أجوائها.

وأصدرت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة الثلاثاء، تعليمات بمنع إقلاع الطائرات من طراز بوينغ “737 ماكس” في الرحلات من مطارات البلاد وإليها، وقررت منعها أيضا من عبور أجوائها حتى إشعار آخر.

وأضافت، أنها اتخذت هذا الإجراء كخطوة احترازية إلى حين تكشف الحقائق أسباب حادثة سقوط طائرة بوينغ من نفس الطراز في إثيوبيا والتي أودت بحياة 157 شخصا، مشيرة إلى أنها على اتصال وثيق بالوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA).

وفي وقت سابق، أعلنت ماليزيا، أنها أوقفت تشغيل الطائرات من طراز بوينغ “737 ماكس”، وقبلها أوقفت سنغافورة وأستراليا والصين وإندونيسيا بشكل مؤقت تشغيل الطائرة ذاتها من مطاراتها وإليها، في مراجعة تتعلق بعوامل الأمان والسلامة.

المصدر: وكالات