تركيا – جمعت الساحرة المستديرة الشباب السوريين والأتراك في بطولة “الأخوة” لكرة القدم في ولاية شانلي أورفا.

ونظمت البطولة بالتعاون مع مديرية العمل والخدمات الاجتماعية ومديرية التربية في ولاية شانلي أورفا، لطلاب المرحلة الإعدادية.

وضمت الفرق المشاركة 160 لاعبا، شكل السوريون قوام الكثير من الفرق المشاركة، جنبا إلى جنب مع زملائهم الأتراك.

وفاز فريق مدرسة خليل الرحمن الإعدادية في المبارة النهائية على فريق مدرسة شانلي أورفا الإعدادية بنتيجة 7-5.

وبعد البطولة التي استمرت 3 أيام أكد مدير دائرة العمل والخدمات الاجتماعية في ولاية شانلي أورفا، في تصريحات للصحفيين، على عملهم كحكومة من أجل تلبية احتياجات السوريين.