عُمان – أعلن الطيران العماني أنه يتابع عن كثب كافة المستجدات المتعلقة بطائرة “بوينغ 737-800 ماكس” بعد كارثة سقوط طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا يوم الأحد، التي أودت بحياة 157 شخصا.

وقال طيران سلطنة عُمان في بيان له أمس الاثنين على صفحته الرسمية في “تويتر”، إنه تم التواصل مع شركة “بوينغ” وشركات الطيران الأخرى لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تداعيات لتشغيل طائرات من نفس طراز الطائرة الإثيوبية المنكوبة.

وأكد على أن “سلامة المسافرين والموظفين تبقى هي محور اهتماماته الرئيسية”.

وفي وقت سابق، قررت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية وقف الرحلات التجارية لطائراتها من طراز “بوينغ 737-800 ماكس” التي كانت تربط المغرب بباريس ولندن وبرشلونة.

كما سبق أن أعلنت شركات طيران في كل من الصين وإثيوبيا وإندونيسيا وقف استخدام هذا الطراز من الطائرات على خلفية سقوط طائرة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

المصدر: RT