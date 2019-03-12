بعد مشكلة طفلها الصحية.. هذا ما حصل مع آيتن عامر

بعد مشكلة طفلها الصحية.. هذا ما حصل مع آيتن عامر

مصر – بعد الازمة الصحية التي مر بها طفلها يوسف، ظهرت النجمة أيتن عامر من داخل السيارة مع شقيقتها الفنانة وفاء عامر، ووجهت لها رسالة.

وشاركت عامر متابعيها على مواقع “السوشال ميديا” مقطع فيديو استخدمت فيه فيلتراً طريفاً لنظارات ضخمة. وبدت في غاية الانزعاج من اختها.

وقالت في الفيديو: “أنا غلط أني روحت مشوار صغير مع وفاء.. و كمان طالعة لايف على تطبيق أنا معرفهوش.. وما شربتش و لا قهوة و لا أي حاجة.. فحسبي الله ونعم الوكيل”.

ونال المقطع اعجاب الالاف وتفاعلوا مع النجمتين وطرافتهما في التعامل مع محبيهم بكل عفوية وتلقائية.

من جهة ثانية، تواصل الفنانة آيتن تصوير مشاهد مسلسل “طلقة حظ”، و التي تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة كل من مصطفي خاطر، أحمد ماهر، إنعام سالوسة و محمود حافظ، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.