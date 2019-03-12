ليبيا – قال القيادي في “مجلس شورى ثوار بنغازي” المصنف محلياً وإقليمياً كمنظمة ارهابية وآمر كتيبة عمر المختار زياد بلعم، بأن القوات المسلحة لم تدخل أي معارك في الجنوب ، مدعياً بأن ما حصل في الجنوب هو مجرد تسليم وإستلام للمناطق .

بلعم قال في مداخلة هاتفية من حيث مقر إقامته في تركيا عبر برنامج حوار المساء الذي يذاع على قناة التناصح وتابعته صحيفة المرصد بأن من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) انسحبت من الجنوب إلى الجفرة ، مرجعاً ذلك إلى ما إعتبره قلقها من تحرك مسلحي المنطقة الوسطى إلى الجفرة وذلك على حد زعمه .

وشدد على كون الجفرة منطقة إستراتيجية عسكرية ، مبيناً بأنه يمكن المرور منها للمنطقة الغربية باتخاذ الطرق الجنوبية ومنطقة الشويرف لتكون الطريق بعدها مفتوح غرباً .

وإتهم القيادي في “مجلس شورى ثوار بنغازي” المطلوب للسلطات في بنغازي ، حكومة الوفاق بالعمل على إزالة شرعية من وصفهم بـ”الثوار” والابقاء على شرعية “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) .

وفي موقف غريب ، إنتقد بلعم جلوس المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة ورئيس الرئاسي السراج والمشير حفتر سوية ، قائلاً بأن جميعهم يمثلون مشروعاً واحد ، وذلك حسب تعبيره أيضاً .

وقال بلعم أن الازمة الراهنة في ليبيا لن تنتهي إلا بالقوة ، معتبراً التفاهم والتفاوض والجلوس للحوار من المستحيل أن يقدم حلاً ولن يمنع “حفتر” من حكم البلاد ، وذلك بحسب قوله .

وفي رده على سؤال بشأن الخطوات التى يجب إتخاذها لمواجهة الجيش قال :” الخطوات العملية هي أن الثوار وكل ما وجدوا فرصة يذهبون له ويهاجمونه ويقاتلونه قبل أن يأتي بالطيران لأنه لولا الطيران لا يساوي شيء ” .

كما إعتبر بلعم في ختام حديثه بأن خروج المنطقة الوسطى على الجيش سيصنع الفرق ، مدعياً بأن القوات المسلحة ظاهرة إعلامية فقط وعند دخولها لمدن صغيرة تذيعها في الاعلام وكأنها حررت القدس ، وذلك بحسب تعبيره.

المرصد – متابعات