ليبيا – قال رئيس اللجنة المركزية لإنتخاب المجالس البلدية سالم بن تاهية إن اللجنة المركزية بدأت عملها منذ عام 2013 بقرار من الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان في ذلك الوقت وانتخبت كافة البلديات الموجودة حالياً، مؤكداً على أن اللجنة تسعى لتوحيد المؤسسات بدلاً من تفتيتها.

بن تاهية أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “150 دقيقة” الذي يذاع على قناة” ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين إلى أن اللجنة المركزية تقوم بعملها باستقلالية ومهنية في ظل الظروف التي شهدتها البلاد حيث كانت تنأى بعملها عن الانقسام، منوهاً إلى أن المجالس البلدية يبدأ دورها بتسجيل الناخبين وينتهي بانتخاب المجلس البلدي.

وأكد على أن اللجنة مازالت مستعدة لإتمام عملها بكامل المنطقة الشرقية وليبيا بالكامل لكنها حالياً بإنتظار ما سيحدث، مشيراً إلى أن اللجنة تواصلت مع وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة الذي أحال بدوره قرارات الانتخابات والقرار الخاص بإنشاء بعض البلديات الحديثة كالزنتان وبعض البلديات وطالب بالتجهيز لانتخابهم ولذلك قامت اللجنة بتحضير برنامج العمل الانتخابي.

وقال :” لدينا برنامج انتخابي كبير يتضمن أكثر من 69 مجلس بلدي وشرعنا في انتخابات 50 بلدية في فترة قبل شهر رمضان وبعده مباشرة كما لدينا 16 مجلس بلدي سيتم انتخابه في نهاية مارس ومن ثم ننطلق لـ 14 مجلس بلدي آخر في منتصف ابريل و استكملنا في المجموعة الأولى تسجيل المرشحين و أصدرنا القوائم أما المجموعة الثانية سيتم استكمال تسجيل الناخبين فيها حيث تم تمديد فترة التسجيل لتمكين المواطنين من المشاركة بالعملية الانتخابية التي تستغرق من شهرين لثلاثة أشهر”.

أما عن إحتمالية إنشاء لجنة مركزية أخرى تابعه للحكومة المؤقتة لفت إلى أن اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية ستستكمل عملها قبل مباشرة اللجنة الأخرى مهامها فيما يخص باقي مناطق ليبيا، متوقعاً أن تنهي اللجنة أعمالها خلال شهري يونيو و يوليو.