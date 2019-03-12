ليبيا – بحث وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الثلاثاء مع مديري أمن أوباري والبوانيس سير الأمن بتلك المناطق بعد تطهيرهما من قبل القوات المسلحة ضمن عمليات تطهير الجنوب.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أوضاع كافة الأقسام بمديريات الأمن في أوباري والبوانيس.

وأطلع وزير الداخلية على الأوضاع الأمنية بالمديريتين وتحسن الأوضاع الأمنية بعد عمليات تطهير الجنوب وتفعيل الأمن لدوره في تأمين تلك المناطق وظهر القوات المسلحة التي تقاتل الإرهاب والعصابات الإجرامية الوافدة.

وأصدر المستشار بوشناف تعليماته لتوفير كافة الاحتياجات العاجلة لهاتين المديريتين بما يكفل سير العمل على الوجه الأمثل.