واشنطن – بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومستشارا البيت الأبيض، جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات، فرص السلام في الشرق الأوسط مع عاهل الأردن الملك عبد الله في واشنطن.

وقال مصدر أمريكي مطلع إن الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة، أمس الاثنين، جرى في مقر إقامة السفير الأردني بواشنطن.

وسعى كوشنر، وجرينبلات، مؤخرا خلال جولة في دول الخليج العربية لم تشمل الأردن، لحشد دعم الزعماء العرب بشأن الجزء الاقتصادي في مقترح خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، أو ما بات يعرف بـ”صفقة القرن”، التي من المتوقع أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الشهور المقبلة.

وتأخر إعلان خطة ترامب للسلام عدة مرات ولا سيما منذ أن أثار غضب الفلسطينيين عندما اعترف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر سنة 2017.

ويعتقد مسؤولون في البيت الأبيض أن الخطة لن تنشر إلا بعد فترة من إجراء إسرائيل الانتخابات العامة يوم 9 أبريل القادم، والتي ستحدد مصير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واجتمع العاهل الأردني مع مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي يوم الاثنين. وقال مكتب بينس إنهما بحثا المعركة ضد متشددي تنظيم “داعش” وقرار ترامب إبقاء قوة أمريكية صغيرة في سوريا.

كذلك التقى الملك عبد الله الثاني، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة.

المصدر: رويترز