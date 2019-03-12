ليبيا – بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلاله اليوم الثلاثاء مع رئيس رابطة الأخوة الليبية التونسية خليفة البوعيشي ملف المهجرين الليبيين بالأراضي التونسية وإيجاد الحلول لإعادتهم إلى أرض الوطن بشكل أمن وتحقيق الاستقرار والمساهمة في بناء الدولة.

اللقاء ناقش وفقاً لإدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي دراسة تحضير ملتقى يضم المهجرين في تونس برعاية وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين وبالتعاون مع رابطة الأخوة الليبية التونسية. وبهدف الملتقى إلى إقناع المهجرين بالعودة وتذليل كل العراقيل، بالإضافة إلى تحقيق المصالحة الشاملة بين أبناء الشعب الليبي.