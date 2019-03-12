انجلترا – سيكون باب التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مفتوحا على مصراعيه بين بايرن ميونخ وضيفه ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي، عندما يلتقي الفريقان غدا في إياب ثمن النهائي.

ويدخل بايرن وليفربول، الفائزان باللقب القاري المرموق 5 مرات، إلى مواجهة الغد، في “اليانز أرينا” وهما على المسافة ذاتها، بعدما فشلت الترسانة الهجومية للفريق الإنجليزي، والمكونة من المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، من الوصول إلى الشباك “البافارية” في مباراة الذهاب.

وستكون الأفضلية غدا لصالح بايرن بعد التعادل السلبي الذي عاد به قبل ثلاثة أسابيع، من “أنفيلد” معقل ليفربول، لكن المهمة ليست سهلة على الإطلاق، لاسيما أنه مطالب بالهجوم بين جماهيره ما سيترك المساحات أمام مهاجمي “الريدز”.

ويدخل ليفربول إلى اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد أن أعاد الفارق الذي يفصله عن مانشستر سيتي متصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نقطة واحدة، بفوزه الأحد الماضي على بيرنلي (4-2)، بفضل ثنائية لكل من فيرمينو وماني.

ويأمل جمهور ليفربول أن يجد نجمهم صلاح غريزته التهديفية القاتلة من أجل مساعدة “الحمر” على العودة من ميونخ ببطاقة ربع النهائي، بعدما اكتفى المصري بهدف واحد في مبارياته الثمانية الأخيرة.

أما العملاق البافاري، فيسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور الغفير، لكي يحجز مقعده في ربع النهائي للموسم الثامن تواليا.

المصدر: أ ف ب