ليبيا – من خلال متابعة رئيس الهئية العامة للمواصلات والنقل للمصالح والمطارات عقد اجتماع مطول بإدارة مطار بنينا الدولي برئاسة رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر ضم كل من مدير مطار بنينا الدولي ورئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة الطيران المدني و مدير منفذ المطار.

المجتمعون بحثوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للهيئة وضع آليات فعالة للعمل بالصورة الصحيحة للتسهيل على كل المسافرين في اجراءات سفرهم وراحتهم داخل المطار وتقديم الخدمات المرجوة من المطار وكل العاملين به وهذا ما تسعى له إدارة المطار وكل العاملين به.



ومن خلال الاجتماع شدد رئيس الهيئة على الحزم في كل الاجراءات الأمنية بالمطار من خلال التقيد بكل التعليمات والأوامر والقوانين المعمول بها داخل المطارات للحفاظ على سلامة المسافرين وتسهيل كل الخدمات الامنية لهم والحفاظ على هذا المرفق المهم من أي اختراق أمني أو عمل تخريبي ومراقبة كل المطار من خلال كامرات المراقبة وتوزيع رجال الامن داخل وخارج المطار.

رئيس الهيئة والوفد المرافق له توجهوا بعد الإجتماع للوقوف على عين المكان ومتابعة سير العمل والطرق المعمول بها في العمل في مختلف الخدمات داخل المطار والاستماع إلى كل الموظفين وكل ما يحتاجونه وتوفيره لتسهيل العمل والرقي بهذا المرفق المهم.

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