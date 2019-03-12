مصر – أثارت الفنانة ريهام حجاج جدلاً كبيراً بعدما نشرت صورة لها من خلال حسابها على “إنستغرام” من دون خاتم الزفاف، فخرجت شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بأنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ويبدو أن هذه الشائعات أثارت غضب ريهام، فقررت الرد عليها بطريقة غير مباشرة، ونشرت صورة تجمعها بزوجها وعلقت عليها بوضع رسمة “قلب”، لتؤكد أن ما تردد حول انفصالهما أو نشوب خلافات بينهما مجرد شائعات.

وكانت ريهام أعلنت زواجها من محمد حلاوة بعد مرور فترة قصيرة على انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز، مما دفع البعض لإتهامها بتخريب حياة ياسمين الأسرية والدخول في علاقة عاطفية مع رجل متزوج، وهو ما نفته ريهام موضحة أنها تعرفت على محمد حلاوة بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز.