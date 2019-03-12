الولايات المتحدة – أطلقت شركة فيوسونيك الأمريكية شاشة منحنية جديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب تحمل اسم “VX3258-PC-MHD” تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة 1080×1920 بكسل، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 165 هرتز وزمن استجابة قصير يبلغ واحد مللي ثانية.

وتوفر الشاشة متعة مشاهدة بانورامية من خلال انحناء الشاشة 1800R، وتعتمد الشاشة الجديد على لوحة VA بنسبة باعية 16:9 ونسبة تباين تبلغ 3000:1.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للشاشة VX3258-PC-MHD الجديدة على مقبسي HDMI ومدخل DisplayPort ومخرج صوت 3.5 مم، كما تدعم الشاشة الجديدة تقنية FreeSync من AMD وتتضمن اثنين من السماعات المدمجة مع الكثير من وظائف الراحة مثل تقنية Flicker Free وفلتر الضوء الأزرق.

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