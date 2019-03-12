ليبيا – أعلنت وزارة صحة الوفاق اليوم الثلاثاء استعادة مستشفى طرابلس المركزي تشغيل وحدات العناية بنسبة 10% من إجمالي سعته السريرية بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز لقسم عناية الحوادث تنفيذًا لخطة الوزارة في دعم القطاع الصحي العام التي أعلن عنها وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم في أكتوبر الماضي.

هيثم أوضح في تصريحات خاصة للمكتب الإعلامي لوزارة صحة الوفاق بأن الوزارة تتجه وفق رؤيتها في استعادة تعافي القطاع الصحي العام إلى دعم المستشفيات الكبرى العامة والتخصصية بتوفير احتياجاتها من أدوية ومستلزمات وأجهزة حديثة فضلًا عن تنفيذ أعمال صيانة وتطوير داخل المستشفيات.

ومن جانبه، دعا مدير مستشفى طرابلس المركزي البهلول بن رمضان مديري المستشفيات الكبرى بأن تحذو حذو المركزي في استعادة تشغيل وحدات العناية بما يتناسب مع سعة المستشفيات السريرية ، معتبرًا ارتفاع معدلات تردد المواطنين على المستشفى بعد أن استعاد العمل بكامل قدرته الاستيعابية نقلة في تحسن الوضع الصحي في البلاد. وفي سياق متصل، أكد مدير مستشفى طرابلس المركزي توفر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل قسم عناية الحوادث بعد أن قامت الوزارة بتجهيزه بالكامل بسعة 18 سرير.