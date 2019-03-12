ستراسبورغ – أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أنه وافق على ادخال تعديلات على صفقة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال المحادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقال يونكر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماي في ستراسبورغ عند منتصف الليلة الماضية: “اتفاقنا يقدم توضيحات مفيدة وضمانات قانونية لصفقة الانسحاب والترتيب الخاص (بإيرلندا الشمالية)”.

وأضاف “الاختيار واضح.. إما هذا الاتفاق أو قد لا يحدث الانسحاب على الإطلاق. دعونا نعمل على انسحاب بريطانيا بشكل منظم. نحن مدينون بذلك للتاريخ.. لن يكون هناك خيار ثالث”.

من جانبه، أكد ديفيد ليدينغتون الوزير بالحكومة البريطانية ونائب رئيسة الوزراء، أن رئيسة الوزراء اتفقت مع رئيس المفوضية الأوروبية يونكر في ستراسبورغ، على إدخال تعديلات على نص اتفاقية “بريكست” مع الاتحاد الأوروبي.

وقال ليدينغتون أمام البرلمان مساء الاثنين: “قمنا بتأمين إدخال تعديلات بشكل قانوني، بما يتعلق بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست”.

يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي استنادا إلى استفتاء أجرته يوم 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

ورفض مجلس العموم البريطاني، الشهر الماضي، خطة الخروج التي اتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبا، مقابل 202 وافقوا على الخطة.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق.

وتسعى ماي للحصول على ضمانات قانونية وسياسية من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات الوضع الخاص للحدود بين إيرلندا العضو بالاتحاد وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني، بما يضمن عدم قيام “حدود جامدة” بينهما.

المصدر: نوفوستي