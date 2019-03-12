“قسد”: خروج من 1500 إلى 2000 شخص من جيب “داعش” الأخير شرق سوريا واستسلامهم لقواتنا

“قسد”: خروج من 1500 إلى 2000 شخص من جيب “داعش” الأخير شرق سوريا واستسلامهم لقواتنا

سوريا – أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” أن دفعة كبيرة تضم من 1500 إلى 2000 شخص خرجوا اليوم الثلاثاء من جيب “داعش” الأخير في الشرق السوري واستلموا لمقاتليها.

وأوضح مدير المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، حسبما نقلته عنه وكالة “رويترز”، أن هذه المجموعة، التي خرجت من جيب “داعش” الواقع في قرية الباغوز شرق محافظة دير الزور، تشمل كلا من عناصر التنظيم وأفراد عائلاتهم.

وتشن “قوات سوريا الديمقراطية” المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تشكل “وحدات حماية الشعب” الكردية هيكلها العسكري، منذ فبراير الماضي هجوما على الجيب الأخير لتنظيم “داعش” المصنف إرهابيا على المستوى الدولي في قرية الباغوز، لكنها أعلنت لاحقا عن وقف الاشتباك المباشر مؤقتا بهدف السماح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال كما منحت المسلحين المحاصرين في المنطقة مهلة للاستسلام انتهت الأحد.

وسبق أن قالت “قسد” إن عدد المسلحين الذين سلموا أنفسهم لقوّاتها منذ 3 مارس 2019 وحتى 11 مارس قارب 4 آلاف شخص، إضافة إلى إجلاء الآلاف من عوائل عناصر التنظيم.

المصدر: رويترز + وكالات