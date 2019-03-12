ليبيا – قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لفرع الإدارة والنقاط البحرية بمدينة صبراته رفقة عدد من أعضاء الإدارة.

مدير الإدارة قام وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية بزيارة لنقطة ميناء زوارة حيث عقد خلالها إجتماع مع مدير أمن زوارة نوقش فيه موضوع الصيد وتأمين المصايف الموجودة على طول الساحل بالمدينة ووضع خطة لتأمينها ومنع الصيد الجائر داخل المياه.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتم التطرق لأهمية وضع خطة لتأمين الحدود البحرية بين ليبيا وتونس وتأمينها بشكل دوري من قبل العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل.

كم أجرى مدير الغدارة العامة لأمن السواحل زيارة لوحدة مكافحة التهريب والتسلل بمدينة زوارة التابعة لمكتب العمليات بالإدارة.