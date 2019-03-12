ليبيا – تشارك إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في فاعليات الملتقى الليبي الدولي للتنمية الصحية المستدامة المقام بقاعات مركز بنغازي الطبي.

رئيس قسم برامج صحة الفم والأسنان بإدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتورة صفية قشوطة ألقت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز محاضرات توعوية ضمن ورشة عمل نظمتها بعنوان “مهارات المرشد المدرسي في الإرشاد الصحي الوقائي”.

ويهدف الملتقى الذي يستمر لثلاثة أيام إلى توفير بيئة جيدة لتبادل الخبرات الطبية إضافة إلى إقامة عديد المناشط العلمية والتدريبية من بينها ورش عمل ومحاضرات توعوية.

يشار إلى أن الملتقى الليبي الدولي للتنمية الصحية المستدامة يعتبر حدث علمي مهني تطبيقي مسجل باسم ليبيا على قائمة الأحداث الدولية.

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