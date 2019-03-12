ليبيا – أجرى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الاثنين زيارة تفقدية لمقر اللجنة المركزية للانتخابات البلدية للاطلاع على سير العمل بها.

المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق أشار إلى أن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية كان في إستقبال معيتيق رفقة منسق اللجنة المركزية للجان الفرعية وبعض المسؤولين.

ومن جهته، أكد بن تاهية على جاهزية اللجنة للعملية الانتخابية بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية مع نهاية شهر مارس الجاري ، موضحًا إقامة العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بتنظيم فروع مراكز الاقتراع.

ولفت رئيس اللجنة المركزية للإنتخابات البلدية إلى أن المنظومة المركزية جاهزة للعمل في البلديات كافة حسب البرنامج المعد.