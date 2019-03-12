اليابان – صعد المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته في ستة أيام يوم الثلاثاء، وسط شراء واسع النطاق بفضل مزيج من موجة صعود بقيادة قطاع التكنولوجيا في سوق الأسهم الأمريكية ومكاسب في الأسواق الآسيوية واستمرار تراجع الين.

وأغلق نيكي مرتفعا 1.8 بالمئة عند 21503.69 نقطة بعد أن لامس 21568.48، وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسي منذ السادس من مارس آذار.

وابتعد المؤشر عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع 20938 نقطة الذي هوى إليه يوم الاثنين بعد بيانات أضف من المتوقع بكثير للوظائف الأمريكية في فبراير شباط مما دفع أسواق الأسهم العالمية للانخفاض.

وقال يوشينوري أوجاوا، كبير المحللين في أوكاسان للأوراق المالية ”حقيقة أن الأسهم الأمريكية استطاعت الصعود رغم تراجع بوينج قدمت الدعم للأسهم المحلية.

”لكن أي صعود جديد من المرجح أن يكون محدودا لأن هناك الكثير من المناسبات لاستيعابها هذا الأسبوع، مثل اجتماع سياسات بنك اليابان المركزي، وسلسلة من إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية وتطورات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.“

وقفزت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين في انتعاش واسع النطاق قاده قطاع التكنولوجيا بعد خسائر على مدى خمس جلسات متتالية.

واقتدت أسهم التكنولوجيا اليابانية بنظيراتها الأمريكية. وزاد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق 2.1 بالمئة، وارتفع سهم تي.دي.كيه كورب 4.5 بالمئة وسومكو لمنتجات السليكون 2.2 بالمئة.

وتراجع الين لليوم الثاني مما رفع أسهم الشركات المصدرة. وزاد سهم هوندا موتور 1.1 بالمئة وباناسونيك 2.2 بالمئة وفانوك لصناعة الروبوت 2.3 بالمئة.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.52 بالمئة إلى 1605.48 نقطة.

رويترز