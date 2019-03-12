ليبيا – كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ أن الهيئة تتقصى في ملفات 450 شركة تجارية بينها 120 شركة في تونس متهمة بغسيل الأموال وتهريب العملة.

الشيخ قال في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أمس الاثنين “نعمل على التنسيق مع الجانب التونسي إذ أرسلنا ملفات شركات متهمة بغسيل الأموال وننتظر التعاون الرسمي لإيقاف هذه الشركات عند ظهور النتائج النهائية للتحقيقات”.

وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد أن عمل الشركات التي وصفها بـ”المشبوهة “تسبب في تنامي السوق الموازي وتهريب العملة والإضرار بالمواطن بشكل مباشر في ارتفاع السلع والمواد.

واعتبر الشيخ أن ملف تمويل الإرهاب مرتبط بغسيل الأموال وتبييضها،قائلا: “هذه الأموال المشبوهة تضر بالاستقرار في ليبيا وقد تصل إلى جماعات لتمويل المتشددين وخلق الفوضى حيث يعتقد البعض أن إيقاف غسيل الأموال مسؤولية الجهات الرقابية في الدولة ولكن الصحيح أن المسؤولية جماعية من المواطن إلى التاجر إلى المسؤول”.