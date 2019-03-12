الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها ستسحب هذا الأسبوع جميع موظفيها الدبلوماسيين المتبقين في فنزويلا .

وأشارت الوزارة إلى “الوضع المتدهور” في كاراكاس، مؤكدة أن وجود موظفين أمريكيين في السفارة يشكل “قيدا على السياسة الأمريكية”.

وعلى صفحته في موقع “تويتر”، غرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قائلا: “ستقوم الولايات المتحدة هذا الأسبوع بسحب جميع الموظفين المتبقين في السفارة الأمريكية بفنزويلا”.

وأضاف: “يعكس هذا القرار الحالة المتدهورة في فنزويلا، وكذلك الاستنتاج القائل بأن وجود الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في السفارة أصبح يشكل قيدا على السياسة الأمريكية”.

المصدر: RT