لبنان – اوضح وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح إن “ما نسمعه من سفراء ووزراء خارجية عرب، يظهر أن الأمور غير ناضجة لعودة سوريا لجامعة الدول العربية، ولم ينتج بعد توافق على عودتها.

وأوضح الجراح في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، إن “هناك آليات وخطوات يجب أن تُتخذ من قبل الحكومة السورية للعودة إلى الجامعة، مشيرا إلى أن القرار ليس للبنان وحده، ولا لدمشق وحدها.

وتعليقا على تصنيف بريطانيا، الشهر الماضي، “حزب الله اللبناني بكافة أجنحته منظمة إرهابية”، قال الجراح إن “بريطانيا أخذت هذا القرار بناء على معطيات كدولة صاحبة سيادة”.

وأضاف أن “حزب الله مكون من مكونات الشعب اللبناني، وهو مشترك في الحكومة، وله أعضاء في المجلس النيابي (البرلمان)، والدول الأوروبية لها برنامجها السياسي الخاص، ولا نستطيع أن نقول لبريطانيا وأمريكا وفرنسا كيف تكون نظرتهم لحزب الله”.

وبخصوص النازحين السوريين قال الجراح: “نتمنى عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلدهم أمس قبل اليوم لأسباب عديدة، منها العبء الذي يضغط على واقعنا الاجتماعي والأمني والسياسي وعلى البنى التحتية”.

وأعرب الجراح عن أمله في أن تتبلور المبادرة الروسية، وتأخذ أبعادها العملية، وأن تتم عودتهم عبر تلك المبادرة أو حتى مبادرات دولية أخرى.

المصدر: الأناضول