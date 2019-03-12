ليبيا – في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط بتفعيل برنامج التنمية المكانية التى تستهدف كل مناطق وبلديات ليبيا قام وفد من المؤسسة بزيارة لبلدية الرياينة خلال اليومين الماضيين.

الزيارة جاءت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للبلدية بهدف تسليم الجزء الأول من دعم المؤسسة للأجهزة الخدمية بالبلدية والتي كانت مجموعة مواد ومعدات لدعم جهاز البيئة والنظافة ببلدية الرياينة منها صناديق جمع وسيارة نقل مخلفات.

وأشارت البلدية إلى أنه سيتم إرسال شحنة أخرى من المؤسسة تتضمن صهريج نقل مياه ومولد كهرباء عالي السعة، لافتةً إلى أنه كان في استقبال الوفد ممثلين عن مجلس الشورى والمجلس البلدي ومسؤولي جهاز الخدمات بالمدينة.

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