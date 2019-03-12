ليبيا – قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الإثنين بزيارة تفقدية لنقطة إنزال تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين التابعة لجهاز خفر السواحل الليبية برفقة عدد من مدراء ورؤساء الإدارات بجهاز الهجرة غير الشرعية.

الشيباني عقد على هامش الزيارة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية إجتماعاً بمدراء ورؤساء بجهاز خفر السواحل الليبية وجهاز الهجرة غير الشرعية.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التنسيق والتواصل بين جهاز خفر السواحل وجهاز الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة لأمن السواحل في استلام الهاجرين وتوجيههم إلى مراكز الإيواء.



ودعا إلى ضرورة تقييد هؤلاء المهاجرين في منظومة مشتركة بين الجهازين وحصرهم وتحديد مراكز الإيواء التي ينقلون إليها، مشدداً على أهمية إستلام المبرزات في عملية إنقاذ المهاجرين وذلك لإتمام سير التحقيقات وبإعتبارها أحد أركان الجريمة ودليل ملموس للنيابة العامة وتثبت دخول المهاجرين بالطرق الغير الشرعية للدولة الليبية.



وفي ختام الزيارة قام الشيباني بجولة إطلع فيها على سير العمل بنقطة الإنزال التابعة لخفر السواحل الليبية.

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